Hasseltse muzikanten organiseren benefietconcert voor Kom op Tegen Kanker

Spike, een Hasseltse muzikant, organiseert samen met zangeres Aïssa vandaag een benefietconcert voor Kom op Tegen Kanker. Om 14 uur vanmiddag is het eerste optreden begonnen en Spike is al heel tevreden. “Ik wou gewoon iets klein organiseren, maar door de media-aandacht is het ontploft”, klinkt het. Spike en Aïssa weten wat kanker is, want Spike heeft zelf keelkanker overwonnen. Aïssa verloor drie jaar geleden haar dochter aan de ziekte.