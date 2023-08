Hawaïaans acteur Jason Momoa roept toeristen op om weg te blijven uit Maui: "Niet de plaats om nu op vakantie te gaan"

Het is in die context dat Momoa oproept om weg te blijven van het eiland. "De Hawaïaanse gemeenschap heeft tijd nodig om te genezen, te rouwen en te herstellen. Hoe minder bezoekers de beperkte hulpmiddelen gebruiken, hoe beter. Maak jezelf niet wijs dat je aanwezigheid nu nodig is op een eiland dat zo zwaar aan het lijden is." Ook lokale autoriteiten vragen toeristen om het eiland te verlaten of hun reis naar Maui te annuleren.