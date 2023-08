Kwart miljoen bedevaarders bezoekt Lourdesgrot Oostakker in 2022

Het aantal bezoeken aan bedevaartsoorden in ons land stijgt voor het eerst na de coronaperiode. De vier grootste Belgische heiligdommen registreerden samen zo'n 1,27 miljoen bezoekers in 2022. Een kwart miljoen trok naar de Lourdesgrot in Oostakker. "Laten we zeggen dat de mensen die voor de coronaperiode langskwamen, nu ook weer langskomen. We zien ook weer meer buitenlanders", zegt rector Paul De Neve.

De aantallen van voor de coronaperiode worden nog niet gehaald. In 2018 kwamen er 350.000 bedevaarders langs in Oostakker. "Maar we weten hoeveel bussen er naar ons komen. Soms zijn daar ook onaangekondigde groepen mensen bij. We tellen ook het aantal kaarsen dat is verkocht. Dat kunnen we niet tot in detail, maar op basis van alles maken we een ruwe schatting van de bezoekersaantallen. We merken het aan alles dat er weer meer volk in Oostakker passeert."