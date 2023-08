Laatste Britse veteraan van Duinkerke is een paar dagen voor zijn 103e verjaardag overleden

De slag om Duinkerke

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, in 1940, wisten de Duitsers tijdens de slag om Duinkerke een enorm Brits expeditieleger te omsingelen. Bij wonder slaagden zo'n 330.000 geallieerden erin het Europese vasteland te ontvluchten. Die reddingsoperatie, genaamd operatie Dynamo, ging de geschiedenisboeken in als "het wonder van Duinkerke".

Dat wonder werd meermaals verfilmd, enkele jaren geleden nog door de Amerikaanse topregisseur Christopher Nolan. Nolan blikte de kaskraker "Dunkirk" in over de legendarische evacuatie. De film won maar liefst 3 Oscars: die voor beste montage, voor beste sound editing en voor beste sound mixing.