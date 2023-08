Man (22) die ammoniak in gezicht gooide tijdens ruzie in Antwerpen in beroep veroordeeld tot 5 jaar cel

Voor het hof van beroep is een man van 22 veroordeeld tot 5 jaar cel, omdat hij tijdens een ruzie ammoniak in het gezicht van een andere man had gegooid en hem zware slagen had toegebracht. In eerste aanleg had hij nog 6 jaar cel gekregen voor poging tot doodslag. De verdediging ging in beroep en het hof veroordeelde de man uiteindelijk voor opzettelijke slagen en verwondingen.