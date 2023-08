Nieuwe LED-verlichting rond het Artoisplein in Leuven kan aangepast worden aan weersomstandigheden

Het Agentschap Wegen en Verkeer is in oktober 2022 begonnen met het plaatsen van verlichtingspalen met LED-verlichting aan het Joanna-Maria Artoisplein in Leuven. Sinds vrijdag 11 augustus zijn die werken klaar. "De nieuwe verlichtingspalen zijn duurzamer, zorgen voor een betere verlichting voor fietsers en het verlichtingsniveau kan aangepast worden aan de weersomstandigheden", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).