Oliespoor op Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen, Maaseik en Dilsen-Stokkem opgeruimd 

"In overleg met de lokale brandweer hebben we bekeken wat de beste behandeling was. We hebben beslist om de vlek te behandelen met een speciaal middel dat de olie helpt oplossen", legt Ben Nauwelaers van De Vlaamse Waterweg nv uit. "Volgens de eerste vaststellingen is de vlek opgelost, maar we controleren vandaag nog het hele traject. We hebben voorlopig het raden naar de oorzaak van de vervuiling."