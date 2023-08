Ondanks de vele regen lijken Limburgse wijntelers momenteel af te stevenen op topjaar

Ook wijndomeinen als Thilesna in Dilsen-Stokkem, Gloire de Duras in Sint-Truiden en Kitsberg in Heers hebben preventieve maatregelen genomen en zijn schimmelvrij. "Ik heb het geluk dat mijn wijnranken op een lichte helling staan waar er niet veel water blijft staan", zegt Daniel Medarts van domein Kitsberg, een domein op de grens tussen Sint-Truiden en Heers. "Hierdoor is het risico op schimmelziektes zoals witziekte en valse meeldauw kleiner. Om zeker te zijn, heb ik ook het gras tussen en onder de ranken extra kort gehouden."