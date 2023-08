Opvallende actie op strand Koksijde tegen mensensmokkel via Kanaal: "Wil mensen wakker schudden"

"Het materiaal dat ik gebruikt heb voor de opstelling, heb ik gevonden tijdens wandelingen in de duinen net over de Franse grens. De zwemvesten zitten daar gewoon verstopt. Ik zie daar ook vaak pampertjes of papflesjes liggen in het zand, maar ook de koekjes die de ouders nog proberen te geven aan de kleine kinderen voor ze opnieuw op de vlucht moeten slaan."