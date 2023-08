Levenloos lichaam gevonden op Luikersteenweg in Brustem bij Sint-Truiden

Op de Luikersteenweg in Brustem is afgelopen nacht iemand overleden. Hoe de persoon is overleden, is voorlopig nog onduidelijk. "Het is onduidelijk of het om een ongeval gaat, want er was geen voertuig aanwezig toen de hulpdiensten aankwamen", vertelt Evi Lennertz van politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.