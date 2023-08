Politie zoekt jong duo dat betrokken was bij ruzie tijdens Gentse Feesten waarbij Antwerpse man in coma belandde

Op vrijdag 21 juli 2023 kwam het rond 00.40u tot een woordenwisseling met trek- en duwwerk tussen twee koppels in de Onderstaat in Gent. Daarbij kwam een man van 36 jaar uit Antwerpen zwaar ten val. Zijn toestand is nog altijd kritiek.

Na de feiten wandelden beide verdachten weg in de richting van de Belfortstraat. De politie vraagt dat de twee zich melden, ze worden verdacht van het toedienen van opzettelijke slagen en verwondingen aan de man van 36 en zijn vriendin. "Het is mogelijk dat ze de ernst van de feiten niet goed hebben ingeschat."