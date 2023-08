Primeur in Nederland: minister gaat met zwangerschapsverlof

Hoe zit dat in de Belgische politiek?

In België is het zwangerschapsverlof voor ministers geen nieuwigheid. Zo werd Zuhal Demir (N-VA), in haar rol als staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen in 2017, moeder en nam ze haar zwangerschapsrust op.

Enkele andere ministers gingen haar vooraf. De allereerste in de rij was Anne Van Asbroeck (toen SP.A, nu Vooruit) in 1996. Zij was toen Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke Kansen.

Ook Freya Van den Bossche (toen SP.A, nu Vooruit) werd tweemaal mama als regeringslid, eerst als lid van de federale regering en nadien als Vlaams minister.