Na 5 jaar opnieuw Mariaprocessie rond kathedraal in Antwerpen

Morgen, 15 augustus, vieren katholieken Maria Tenhemelopneming. In de stad Antwerpen is dat een extra bijzonder feest, omdat Onze-Lieve-Vrouw de patroonheilige is van de stad, van de kathedraal en van het bisdom. In 1399 was er daarom voor de eerste keer een processie en werd het beeld van Maria rondgedragen in de stad. Dat ging zo jaar na jaar door, bijna onafgebroken, zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog, tot in 1969.