Tongeren roept inwoners nogmaals op om streekeigen bomen en hagen te planten

De actie is bedoeld om typische kleine landschapselementen in de streek te behouden. In Haspengouw zijn dit bijvoorbeeld de typische hoogstamboomgaarden en hagen. De actie is gericht op mensen die een weide bezitten en er minimum 100 meter streekeigen haag of 10 hoogstambomen willen aanplanten. Het RLHV financiert het plantgoed en in enkele gevallen springen ze ook bij tijdens de aanplanting.