Repetities voor openluchtmusical Marie-Antoinette zijn begonnen in Torhout

Een maand lang vormt het kasteel van Wijnendale het decor voor de spektakelmusical van Historalia: Marie-Antoinette. "Marie-Antoinette was een Oostenrijkse hertogin die op haar vijftiende onder lichte dwang getrouwd is met de Franse kroonprins", vertelt Liesbeth Roose over haar personage. "Ze heeft met Lodewijk XVI vier kinderen gekregen, maar moest een land regeren dat niet het hare was en ze heeft het dan een beetje uitgehangen. Ze is beginnen feesten en ze had affaires met andere mannen, omdat aan het hof haar verlangens niet werden vervuld. Dat is haar natuurlijk heel erg kwalijk genomen door het Franse volk."