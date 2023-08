Junta in Niger wil afgezette president vervolgen voor hoogverraad

De situatie in Niger staat onder hoogspanning sinds de staatsgreep zo'n maand geleden. Een militaire interventie is "het laatste redmiddel" om een einde te maken aan de staatsgreep. Zo klonk het donderdag na een noodvergadering van ECOWAS, de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten. Een regionale troepenmacht werd "in staat van paraatheid gebracht om de grondwettelijke orde in Niger te herstellen".