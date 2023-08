Klooster van trappistinnen in Brecht dringend aan renovatie toe: "Om te voldoen aan huidige klimaatnormen"

De zomerwinkel van de trappistinnen staat elk jaar in het teken van een bepaald thema. "Dit jaar waren puzzels ons thema. We hadden 200 puzzels voorzien, met per puzzel 1.000 puzzelstukjes. Van de 200.000 puzzelstukjes hebben we er de helft verkocht." De zusters blikken tevreden terug. "Vrijdag was het kalm en zaterdag iets drukker, maar onder de verwachtingen. Zondag was het dan weer een drukke dag en dat heeft veel goed gemaakt. We hebben elke dag goed weer gehad en er bleef veel volk op de terrassen zitten, dus we zijn blij met deze editie."