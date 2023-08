Oud-president Trump aangeklaagd in Georgia voor poging tot beïnvloeding verkiezingsuitslag in 2020

Trump is de eerste voormalige of zittende Amerikaanse president die voor de rechter moet komen voor een misdaad. Dat belet hem trouwens niet om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar in november. Sterker nog: hij kan gewoon veroordeeld worden, in de cel zitten en toch winnen. Wat er dan moet gebeuren is nog niet helemaal duidelijk.



Wat wel zeker is, is dat Trump, als hij opnieuw president zou worden, zichzelf geen gratie kan verlenen voor de zaak in Georgia. Dat kan hij wél voor de federale aanklachten die tegen hem lopen.