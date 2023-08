Twee Irakezen veroordeeld tot zes jaar cel voor mensensmokkel

Op weg naar Noord-Frankrijk was het bootje door een defecte motor afgedreven tot voor de kust van Zeebrugge. Na twee dagen ronddobberen op de Noordzee konden de opvarenden de hulpdiensten verwittigen. Ze zijn gered in de buurt van een windmolenpark, dat op 40 kilometer in zee ligt, voor de kust van Zeebrugge. Het werd een massale reddingsoperatie met een NH90 reddingshelikopter, schepen van de marine, de scheepvaartpolitie en de Blankenbergse Vrijwillige Zeereddingsdienst.

De twee Irakezen ontkennen dat ze iets met die feiten te maken hebben. De rechter in Brugge acht het voldoende bewezen en heeft hen nu veroordeeld.