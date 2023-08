Verdachte van steekpartij in Blankenberge blijft aangehouden: "Hij werd al een tijd lastig gevallen"

Dat de verdachte nog een maand langer aangehouden blijft, valt niet te verwonderen. Want het onderzoek is nog volop aan de gang. De speurders willen onder meer weten waarom de man de tiener met een mes heeft gestoken.

Zijn advocaat Kris Vincke heeft misschien een verklaring. "Mijn cliënt was dakloos en hij werd al een tijdje lastig gevallen. Hij werd agressief bejegend door verschillende groepjes."

Meester Vincke benadrukt wel dat het slachtoffer niet per se gelinkt wordt aan de groepen die de dader zouden hebben lastig gevallen. “Het onderzoek zal moeten uitwijzen of het slachtoffer gelinkt kan worden daaraan. We doen er momenteel geen uitspraken over.”