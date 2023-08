Ommegang Liedekerke gaat opnieuw uit, langs gerestaureerde kapellen

In 2004 zijn de kapellen al eens gerenoveerd. "Maar na bijna 20 jaar werd het opnieuw tijd om ze aan te pakken", zegt De Bruyn. "Ze werden destijds vooral gebouwd met zavel, niet met beton. De kapellen waren echt versleten en dus hebben wij ze afgebroken en er nieuwe laten gieten in beton. In de kapellen stond ook een oud bas-reliëf, een afbeelding gehouwen in steen. Het bas-reliëf hebben we er eerst uitgehaald en daarna gerecupereerd zodat die nu mooi in de vernieuwde kapellen staan."