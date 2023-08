Voetgangster zwaargewond na aanrijding door tram in Anderlecht

In de Wayezstraat in Anderlecht is rond 11.30 uur een voetgangster aangereden door een tram. Het slachtoffer werd nog enkele meters meegesleurd vooraleer de tram tot stilstand kwam.

De brandweer, een MUG-ziekenwagen en de politie van de zone Brussel Zuid kwamen ter plaatse. De tram werd door de technische diensten van de Brusselse Vervoersmaatschappij MIVB opgetild. De vrouw kon vrij snel bevrijd worden, maar werd in onrustwekkende toestand overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Brussel. De trambestuurder was in shock en werd ook naar het ziekenhuis gebracht.

De ordediensten onderzoeken de omstandigheden van het ongeval.