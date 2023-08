Natuurproject "Op de Schomme" in Diest moet voor betere waterhuishouding zorgen 

"Deze week zijn we gestart met de werken van fase 2", gaat Remans verder. "Die houden in de eerste plaats in dat we de waterhuishouding gaan herstellen. Het is de bedoeling om de niveauverschillen terug te brengen naar hun natuurlijke toestand. In het najaar volgen de eerste bosaanplantingen." Nadat de tweede fase is afgerond, zal het gebied zijn uiteindelijk bestemming krijgen. "In de derde fase van de werken willen we op het hoogste gedeelte ook een onthaalpunt creëren. Dat kan gebruikt worden door de natuurgebieden en de speelwerking. Daar heb je dan een heel mooi uitzicht op de site."