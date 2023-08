Dodental na zware branden in Hawaï loopt verder op tot 96, schade wordt geschat op ruim 5 miljard euro

Door de erg droge zomer en de sterke winden van de orkaan, konden de branden zich erg snel verspreiden. Toch rijzen er ook vragen over het personeelsbestand van de brandweer. Volgens Bobby Lee, verantwoordelijk voor de Hawaïaanse brandweerlieden, zijn er slechts 65 brandweerlieden die branden moeten blussen op drie eilanden: Maui, Molokai and Lanai.

Er is onbegrip omdat er duidelijk geen lessen zijn getrokken uit de vorige zware branden in 2018, vinden veel inwoners. "We hebben duidelijk onze les nog niet geleerd", zegt ook Congreslid Jill Tokuda aan CNN. "We moeten ervoor zorgen dat we het beter doen."