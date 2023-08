De "nieuwe vrouw" in beeld: ontdek Yvonne Serruys, de "Belgische Camille Claudel"  

"Serruys was geen revolutionaire, rebelse kunstenares, maar ze was wel progressief, zowel in haar werk als in haar geschriften. Ze kwam uit de katholieke, rijke burgerij en het is toch wel verrassend wat ze dacht en neerschreef in haar memoires, die ze wilde publiceren. Haar opvattingen over lichamelijkheid of huwelijkstrouw waren best wel progressief. Ze was zelf ook een "femme nouvelle", in de eerste plaats omdat ze het beroep van beeldhouwster heeft gekozen", besluit Marjan Sterckx.