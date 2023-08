Zaffelare bereidt feest voor Jonas Van de Steene voor na zijn gouden medaille op het WK G-wielrennen

Jonas Van de Steene is geboren en getogen in Zaffelare en de inwoners volgen de sportieve prestaties van de atleet nauwgezet op. "Zo sprongen ze in Zaffelare recht toen Jonas de gouden medaille pakte. Iedereen leeft mee en we weten ook hoe belangrijk de rol van Jonas is, als atleet. Dus het wordt groot en grootser", zegt de schepen. "Hoe we de G-sporter gaan huldigen, dat houden we geheim, zowel voor de inwoners als voor Jonas moet het een verrassing zijn", laat de gemeente nog weten.