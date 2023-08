Opnieuw Koranverbranding in Zweden, Verenigd Koninkrijk waarschuwt voor "terroristische aanvallen"

Het is al de vierde keer dat het heilige boek van de moslims er wordt verbrand. Achter de verbrandingen zit een groep Iraakse vluchtelingen, die zich tegen de groeiende invloed van de islam wil verzetten. En dan wordt al snel gekeken naar Salwan Momika, een Iraakse vluchteling die nu in Zweden verblijft. Hij was de persoon waarmee het allemaal begon.

Op 28 juni verbrandde Momika voor de grootste moskee van Zweden de Koran. In Zweden kan dat, want daar is vrijheid van meningsuiting.