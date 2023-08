Massa volk op Antwerpse markt voor 50e verjaardag Rubensmarkt 

Voor vele Antwerpenaren is het traditie om op Moederdag naar de Rubensmarkt te gaan. Op die dag staan er in het centrum van Antwerpen zo'n 150 standhouders die allemaal uitgedost zijn in 17e eeuwse kledij. Hun standen zijn versierd in het thema van Rubens en Moederdag. Dit jaar is het een speciale editie, want het is de 50e keer dat de markt georganiseerd wordt.