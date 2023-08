Fietsersbond Regio Turnhout houdt Moederdagactie tegen dodelijke ongevallen op korte tijd in regio: "Bij elk dodelijk ongeval is een moeder haar kind kwijt"

Op de twee afritten in Turnhout heeft de Fietstersbond gele fietsen gespoten om aandacht te vragen voor de problematiek. "Op die manier willen we extra duidelijk maken dat automobilisten moeten kijken als ze de snelweg daar afkomen", zegt Linda Van den Bosch van Fietsersbond Regio Turnhout. "Ze moeten niet alleen kijken naar de auto's die eraan komen, maar ook naar de fietsers die er rijden. Het fietspad is volledig rood geverfd en zou toch moeten opvallen." Later op de avond spoot de Fietserbond ook gele fietsen op de plek van het ongeval in Ravels.