Al 24 doden geteld bij watersnood in China, 90 rivieren boven de alarmdrempel

De meeste dodelijke slachtoffers vielen bij een aardverschuiving die het gevolg was van hevige regens. Dat gebeurde in bergachtig gebied in Weiziping, in de buurt van de toeristische site van Xi'an.

De aardverschuiving vernielde twee huizen en beschadigde wegen, bruggen en andere infrastructuur. De Chinese televisie moest een eerder bilan van dodelijke slachtoffers vandaag met drie bijstellen naar 24. Drie mensen blijven vermist. Er is een reddingsoperatie opgestart waaraan zeker 1.000 mensen deelnemen.

Eerder deze maand en in juli vielen er ook al tientallen slachtoffers door de hevige regen. Die kwam er na historisch zware hittegolven in het land. De weersextremen worden in de hand gewerkt door de klimaatverandering.