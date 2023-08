Kantelen binnenschip in Dendermonde loopt moeizamer dan gedacht: "Schip kan normaal morgen bovengehaald worden"

Al de hele dag probeert een gespecialiseerde firma uit Nederland het schip, dat vorige week gezonken is in een bocht van de Schelde, recht te trekken. Dat proces verloopt moeizamer dan gedacht. Normaal zou het schip dinsdagavond volledig gekanteld zijn, maar dat is niet gelukt. Het goede nieuws is dat intussen een tweede schip is aangekomen, waardoor er nu met twee schepen gewerkt kan worden.

Omwille van de getijdenwerking wordt er woensdagochtend vanaf 5.30 uur verder gewerkt. Normaal gezien zou de timing om het schip naar boven te halen niet in het gedrang komen. Dat gebeurt normaal gezien woensdagmiddag.

Zodra het schip is rechtgetrokken, komt er ook een bijkomende boot met een kraan om de lading uit het ruim te halen. Een deel van die lading, het gaat om bakstenen, is al uit het schip gevallen. Door de stroming zijn dat er ondertussen is er mogelijk al meer uit het schip gevallen. De Schelde heeft een hardnekkige stroming op de bewuste locatie. Het vaartuig moet zo licht mogelijk gemaakt worden, omdat het gewicht de operatie anders bemoeilijkt.