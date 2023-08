Dader van carjacking in Menen gevonden in Frankrijk, auto die hij stal ook

De politie kon zien waar de auto was, door de traceerfunctie op de iPhone van de vrouw. Haar smartphone was in de auto blijven liggen. De man bleek in het Noord-Franse La Bassée te zijn, dat is iets voorbij Rijsel. De politie in Menen had ondertussen de Franse collega's daar ingeschakeld. "Zij konden de dader inrekenen en de auto terugvinden", zegt korpschef Didier Vandecasteele van de politiezone Grensleie. "De auto was licht beschadigd."