Schrikbeeld van president Trump achter de tralies: is nieuwe aanklacht de druppel voor de Republikeinen?

De positieve peilingen voor Trump verhullen de signalen dat de steun voor zijn kandidatuur begint af te brokkelen in zijn eigen partijrangen. Heel wat voormalige medewerkers van Trumps Witte Huis onderschrijven de aanklachten tegen hem, sommigen hebben ook getuigenis afgelegd in het vooronderzoek. Meer en meer kopstukken nemen afstand van zijn 'Stop the steal'-verhaal; zelfs DeSantis erkent nu openlijk dat Joe Biden in 2020 de verkiezingen gewonnen heeft. En de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, mag dan wel zijn sfinksachtige zelf blijven, van hem is bekend dat hij zijn partij maar wat graag uit het woelige Trumpiaanse vaarwater zou loodsen. De vraag is of de aanklacht in Georgia, die het vooruitzicht van een president achter de tralies plots concreter en reëler maakt, niet nog méér Republikeinen zal doen twijfelen.

Als Trump de kandidaat wordt van de Republikeinen zal de campagne slechts over één thema gaan, met name Donald Trump. Zolang Trump prominent in beeld blijft, zal Amerika het Amerika van Trump zijn. Dat zal de partij de kans ontnemen om de zittende president Joe Biden voortdurend, consequent en onderbouwd op zijn beleid aan te vallen. Nochtans zou een sterke Republikeinse kandidaat een goeie kans maken tegen Biden, al was het maar omdat die zélf aan steun inboet in eigen Democratische rangen - vooral dan bij de jongere kiezers en in de meest linkse en groene segmenten van die partij.

Hoe sneller de partijtop de bocht inzet, hoe minder pijnlijk het zou kunnen gebeuren. Want ook als Trump niét wint in de voorverkiezingen of in november, dan nog kan hij veel herrie en onrust veroorzaken. Op het lokale niveau van sommige staten kan hij rekenen op de steun van gezagsdragers en parlementen die een belangrijke rol kunnen spelen in de organisatie en de afwikkeling van het kiesproces, vaak fanatieker pro-Trump dan in 2020. Hij kan, in het nauw gedreven, ophitsen tot verzet of nog erger. Hij kan de campagne nog lelijker en ranziger maken dan de vorige. Zolang de Republikeinen zich niet uit die Trumpiaanse houdgreep weten te bevrijden, legt hij beslag op het hele politieke spel - ten koste van het debat, de inhoud, het beleid. Trump legt beslag op de partij en op Amerika.