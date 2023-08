Minstens 12 doden en 40 gewonden bij ontploffing winkel in Dominicaanse Republiek 

In de Dominicaanse Republiek zijn al zeker 12 doden en 40 gewonden geteld na de ontploffing maandag in een winkel in San Cristobal. De explosie gebeurde in een drukke winkelbuurt en veroorzaakte een brand die ook heel wat andere gebouwen en auto's trof. Volgens bepaalde plaatselijke media gaat het om een gasexplosie, maar dat is nog niet officieel bevestigd.