Duitse minister strandt met versleten regeringsvliegtuig: symbool voor wat in Duitsland misloopt

De Airbus waarmee Baerbock nu strandt, is 23 jaar oud. Na een korte carrière bij Lufthansa, werd het toestel eigendom van het Duitse leger, waar het de naam "Konrad Adenauer" kreeg, naar de eerste Kanselier van de Bondsrepubliek. Maar voor latere kanseliers als Merkel en Scholz viel minder eer te halen met de Airbus. Zo moest Merkel in 2018 halsoverkop met een lijnvlucht naar de G20-top in Buenos Aires, omdat het toestel na opstijgen een noodlanding moest maken op de luchthaven van Keulen-Bonn omdat de boordapparatuur uitgevallen was. Een maand eerder was huidig Kanselier Scholz, toen minister van Financiën, al eens gestrand in Indonesië omdat knaagdieren wat kabels van het toestel hadden doorgebeten. En ook huidig Europees Commissievoorzitter Von der Leyen kon in 2016, toen ze Duits minister van Defensie was, haar plannen omgooien, toen ze in Nigeria strandde met het toestel.