Gentenaars protesteren tegen commerciële jachthaven aan Houtdok

Het Houtdok is een populaire plaats bij mooi weer. Op het kleine strand komen buurtbewoners dan verpozen. Zwemmen is er verboden vanwege de slechte waterkwaliteit. Door de jarenlange vervuiling van de haven is het moeilijk om het water daar zuiver te krijgen.

Frederik Sioen is zich daarvan bewust, maar dringt wel aan op meer inspraak van de buurt. “Lokale verankering is heel belangrijk. We moeten kijken wat de buurt echt nodig heeft. Niet op basis van een algemene nood om 150 boten een plek te geven om aan te leggen in een buurt die daar geen behoefte aan heeft.”