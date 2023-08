Heusdenkoers lokt recordaantal toeschouwers: "Er stonden zo'n 30.000 supporters langs het parcours"

Hamerlinck schat dat er zeker 30.000 supporters aanwezig waren. "Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat het een feestdag is, speelt zeker mee. Maar we hebben ook veel reclame gemaakt en gezorgd voor een aantrekkelijke affiche. Er sluiten elk jaar ook meer partners aan en die brengen meer gasten mee. Heusdenkoers is een chemie tussen de organisatoren, de gemeente, de toeschouwers, de renners en de ploegen. Het is een onuitlegbare chemie die maakt dat het elk jaar een topper is."