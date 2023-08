Zware moessonregens eisen minstens 65 mensenlevens in India

Elf van de slachtoffers in Himachal Pradesh kwamen om toen een hindoetempel in de hoofdstad Shimla zondag instortte. "De reddingsoperaties gaan voort. We vrezen dat minstens tien mensen vastzitten onder het puin", zo verklaarde voorzitter Aditya Negi van het lokale rampbestrijdingscomité.

In de aangrenzende deelstaat Uttarakhand zijn sinds vrijdag al minstens dertien mensen omgekomen. Hulpdiensten zijn er druk in de weer met het bevrijden van mensen die verrast werden door aardverschuivingen en overstromingen als gevolg van de hevige regenval, onder meer in het toeristische pelgrimsoord Rishikesh.

In juli verloren in India ook al minstens 90 mensen het leven in de moessonregens. Die zijn goed voor ongeveer 80 procent van de jaarlijkse regenval in Zuid-Azië. Ze zijn van vitaal belang voor het niveau van de rivieren, het aanvullen van het grondwater en de landbouw, maar veroorzaken dus ook vaak overstromingen en aardverschuivingen. Volgens wetenschappers zijn de moessonregens als gevolg van klimaatverandering nog heviger geworden.