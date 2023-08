Kato uit Kruibeke kiest na diagnose leukemie voor carrièreswitch: "Wat verpleegkundigen voor mij gedaan hebben, wil ik terugdoen"

Kato moest uiteindelijk 15 weken in het ziekenhuis verblijven. Ze kreeg er zware chemokuren en moest het wekenlang zonder fysiek contact met haar familie of vriend stellen. "De ingesteldheid was altijd: Er is maar een weg, en die is vooruit. Die krachtige woorden van mijn vader waren later ook de inspiratie voor een blog waarbij mensen mijn strijd tegen leukemie op Instagram konden volgen. ‘De weg vooruit’ was mijn manier om alles van me af te schrijven, zowel positief als negatief. Veel lotgenoten hebben die blog ook gevolgd en ik hou nog altijd contact met sommigen van hen."