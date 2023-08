Koerslegende Yvonne Reynders bewierookt Lotte Kopecky: "Ze gaat mijn records breken, daar ben ik zeker van"

Voor de 86-jarige wielerlegende is het ook een spannende dag, want als alles goed gaat, zal de GP Yvonne Reynders vandaag voor het eerst een winnaar kennen. Vorig jaar nog vond de eerste editie plaats, maar die werd toen stopgezet door het slechte weer. En dat kwam toen hard aan bij de 86-jarige Reynders. "Dat was verschrikkelijk. Maar de straten stonden helemaal onder water, dus het moest wel stopgezet worden."

Vandaag wordt er droog weer voorspeld in Noorderwijk, in Herentals, waar de GP Yvonne Reynders gereden wordt. De wedstrijd start om 14u30 en zou toekomen om 17u30. Onder meer Sanne Cant en Marthe Truye zullen er strijden om de zege.