Brandweerwagen van post Hoeselt betrokken bij ongeval op weg naar interventie in Tongeren

Een brandweerwagen van de brandweerpost in Hoeselt is zwaar beschadigd geraakt bij een botsing in Tongeren. De autopomp was samen met een commandowagen op weg om bijstand te verlenen bij een gebouwbrand in Vreren, een deelgemeente van Tongeren. Het ging om een smeulende brand op de zolder van een huis. Het is volgens de brandweer standaardprocedure om bij een huisbrand twee autopompen in te zetten. Omwille van de beperkte aard van de brand kon de brandweer van Tongeren de brand alleen afhandelen.