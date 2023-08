Padelclub Solto in Tielt-Winge mag voorlopig niet verder uitbreiden nu vergunning is vernietigd

Voor de buurtbewoners gaat het probleem weliswaar veel verder dan enkel de toegangsweg. Bij ROBtv vertelt buurvrouw Francine De Coninck waarom ze in beroep ging tegen de vergunning. "Het geluid van de balletjes is natuurlijk al storend op zich, maar we storen ons nog meer aan de hinder van de verlichting. De lampen staan schuin naar boven gericht en schijnen recht in onze woning. De overdekte velden zijn het luidst. Soms spelen ze door tot na middernacht en dat klinkt echt als kanonschoten", aldus de buurvrouw."