Politie op zoek naar daders van zinloos geweld op terugweg van Lokerse Feesten

“Mijn vrouw riep nog om toch voorzichtig te blijven. Maar dat is ons zuur opgebroken,” vertelt de man. Nog geen 20 meter verder wordt de man op de rug aangevallen door de drie. Hij krijgt daarbij kloppen en stampen op zijn hoofd. De elektrische fiets van de vrouw werd ook volledig vernield. De schade loopt op tot meer dan 3.000 euro. “Zo snel ze kwamen, waren ze ook weer weg”, zegt de man die een gebroken neus en een gescheurd trommelvlies aan het incident over hield. Hij is ook tien dagen werkonbekwaam.

De politie probeert via camerabeelden de daders op het spoor te komen. Diezelfde nacht was er ook nog een incident van diefstal met geweld. Ook daar is de politie nog op zoek naar de daders.