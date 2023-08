Politie zoekt overvallers op winkel van Aveve in Ruisbroek

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een onderzoek geopend naar de overval op de Aveve in Ruisbroek. De feiten speelden zich zaterdagochtend af net nadat de winkel geopend was. "Ze hebben ongeveer 1.000 euro buit gemaakt uit de kassa", zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Ze droegen een helm en waren onherkenbaar. Mogelijk hadden ze een vuurwapen bij, maar het is niet duidelijk of dat een echt wapen was. Het onderzoek loopt."