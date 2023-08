"Sneeuwwitje"-actrice onthult verhaallijnen nieuwe filmversie en die vallen niet in goede aarde

De liveaction remakes van Disney-tekenfilms gaan niet zonder slag of stoot. De commotie rond de zwarte Ariël in “De kleine zeemeermin” is amper verteerd, of een nieuwe controverse kondigt zich aan. Dit keer krijgt de nieuwe versie van “Sneeuwwitje en de zeven dwergen”, die in 2024 in de filmzalen te zien is, het te verduren.