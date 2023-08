REPRISE Haspengouw viert de cultuurverenigingen in gemeente Voeren

De cultuurverenigingen van Haspengouw bestaan 120 jaar en dat wordt in de maand augustus gevierd op zes verschillende locaties met de REPRISE-voorstelligen. "Samen met Erfgoed Haspengouw heb ik REPRISE bedacht", vertelt Jonas van Esch. "De cultuurverenigingen hebben een paar moeilijke jaren gehad en zijn pas vanaf vorig jaar echt terug kunnen opstarten, dus het is bijna ontroerend om ze nu samen te zien staan. In totaal doen er 35 cultuurverenigingen mee en alle verenigingen zullen meerdere dagen spelen. We zijn al twee jaar bezig met het bedenken en plannen van dit event en we zijn heel trots."