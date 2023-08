Schaap doodgebeten in Oudsbergen, vermoedelijk door wolf

In Oudsbergen is afgelopen nacht een schaap doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. De politie en een dierenarts van het Agentschap Natuur en Bos kwamen vanochtend ter plaatse in de Grachtstraat om vaststellingen te doen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of het schaap effectief doodgebeten is door een wolf.