Gemeenteschool in Glabbeek wekt vanaf 1 september alle elektriciteit zelf op

Net als heel wat andere gemeentebesturen investeert Glabbeek al een tijdje in energiebesparende maatregelen. De ambitie van het huidige gemeentebestuur is om de daken van alle gemeentelijke gebouwen binnenkort te voorzien van zonnepanelen. Het gemeentehuis, de sporthal en gemeenschapscentrum De Roos kwamen al aan de beurt. De komende maanden volgen ook nog onder andere het parochiecentrum in deelgemeente Kapellen, het OCMW-gebouw en evenementenhal Hangaar 44.