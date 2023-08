Gentse scoutsgroep geëvacueerd na hevig onweer

Het kamp werd ontruimd en de jongeren werden opgevangen in een zaal van de gemeente omdat enkele tenten onder water gelopen waren. Vier kinderen waren in paniek en zijn uit voorzorg even naar het ziekenhuis gebracht. "Door de storm zijn enkele leden beginnen te panikeren, voor hen was het was goed om even tot rust te komen in een ziekenhuis", zegt Van Reusel.