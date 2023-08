Na een spin en een mier heeft acteur Harrison Ford (81) nu ook eigen slang: "Helaas weer een dier dat kinderen angst inboezemt"

De Duitse vereniging voor herpetologie (de studie van reptielen en amfibieën) en terrariumkunde (DGHT) maakte vandaag bekend dat het dier naar Harrison Ford wordt genoemd. Dat het ongevaarlijk is, moet een opluchting zijn voor Ford. Hij speelde in vijf Indiana Jones-films een avontuurlijke archeoloog met een angst voor slangen.

"Privé vindt hij deze dieren wel leuk. Dat is verrassend", vertelt de Duitse herpetoloog Edgar Lehr, die het onderzoeksteam in Peru leidde, aan het Duitse persbureau DPA. Er is de knipoog naar Indiana Jones, maar er is meer dan dat. Ford zet zich al decennia in voor natuurbehoud en is in die rol voorzitter van Conservation International.